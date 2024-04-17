Джонсон пропонує направити $61 млрд на допомогу Україні та надати їй ATACMS

Законопроєкт про додаткове фінансування для України, який підготував спікер Палати представників США Майк Джонсон, пропонує виділити на це близько 61 млрд доларів, а також швидко передати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Джерело: "Європейська правда", яка ознайомилась із текстом документа

Деталі: Законопроєкт передбачає виділення майже 28 мільярдів доларів на всі операції, пов'язані з військовою допомогою США Україні.

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