Мітингувальники у Тбілісі вимагають зустрічі з прем’єром

У столиці Грузії 17 квітня учасники протесту проти ухвалення так званого закону про "іноагентів" вимагають зустрічі з прем’єр-міністром Іраклієм Кобахідзе.

Деталі: Спершу протестувальники закликали уряд Грузії протягом години "зробити політичну заяву" і відкликати закон про "іноагентів". Після того, як їм не відповіли, вони вирушили з проспекту Руставелі до адміністрації уряду.

"Зараз разом із нами, мирно, спокійно йдемо до державної канцелярії. Вимагатимемо, щоб прем'єр-міністр вийшов і поговорив із нами", – звернувся до тисяч учасників мітингу біля парламенту Грузії в Тбілісі активіст Леван Цуцкірідзе.

