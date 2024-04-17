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Мітингувальники у Тбілісі вимагають зустрічі з прем’єром

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 17 квітня 2024, 22:59
Мітингувальники у Тбілісі вимагають зустрічі з прем’єром
ФОТО: TWITTER (X)

У столиці Грузії 17 квітня учасники протесту проти ухвалення так званого закону про "іноагентів" вимагають зустрічі з прем’єр-міністром Іраклієм Кобахідзе.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия"

Деталі: Спершу протестувальники закликали уряд Грузії протягом години "зробити політичну заяву" і відкликати закон про "іноагентів". Після того, як їм не відповіли, вони вирушили з проспекту Руставелі до адміністрації уряду.

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"Зараз разом із нами, мирно, спокійно йдемо до державної канцелярії. Вимагатимемо, щоб прем'єр-міністр вийшов і поговорив із нами", – звернувся до тисяч учасників мітингу біля парламенту Грузії в Тбілісі активіст Леван Цуцкірідзе.

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З вечора середи адміністрація грузинського уряду оточена поліцією, поблизу стоять водомети і машини швидкої допомоги.

Нагадаємо, в середу парламент Грузії у першому читанні ухвалив скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу". Представники опозиції проігнорували голосування.

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель назвав цей факт тривожною подією.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що накладе вето на скандальний закон, однак визнала, що його, швидше за все, подолає парламент.

Теми: Грузіямітинги
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