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У Львові за хабарі підробляли інвалідність військовозобов’язаним – ДБР

Євген КізіловП'ятниця, 19 квітня 2024, 16:16
У Львові за хабарі підробляли інвалідність військовозобов’язаним – ДБР
ілюстративне фото. джерело: Getty Images

Державне бюро розслідувань викрило начальницю лікарні у Львові, яка допомагала здоровим чоловікам призовного віку отримувати інвалідність.

Джерело: ДБР у соцмережах

Деталі: Йдеться про очільницю філії "Центру охорони здоров’я" Державної кримінально-виконавчої служби.

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Чиновниця допомагала чоловікам отримувати медичні документи, на підставі яких медико-соціальна експертна комісія мала б визнати їх непридатними для служби.

До протиправної діяльності жінка залучила лікарів різних закладів охорони здоров’я Львова. Ті видавали фальшиві висновки про стан здоров’я "пацієнтів", на підставі яких чоловіки отримували інвалідність.

Вартість "послуг" для однієї особи складала 7 тисяч доларів. Схема діяла з осені 2023 року й отримати "липову" інвалідність змогла велика кількість військовозобов’язаних.

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"Клієнти" були не лише з Львівщини, а й зі всієї України.

Правоохоронці затримали начальницю лікарні 17 квітня під час отримання другої частини хабаря – 5,5 тис. доларів від мешканця однієї з центральних областей, який хотів отримати "інвалідність". Передача коштів відбулася в одному з торгово-розважальних центрів Львова.

Також правоохоронці провели обшуки вдома та на роботі у фігурантів. Вилучено медичну документацію та майже 35 тисяч доларів.

Посадовиці повідомлено про підозру, до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади. Їй загрожує до 8 років в'язниці з конфіскацією майна.

Готуються підозри іншим учасникам злочинної групи.

Теми: Львівмобілізаціяхабармедицина
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