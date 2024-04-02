Держдеп: США проти того, щоб Китай підтримував агресію РФ в Україні
Вівторок, 2 квітня 2024, 00:11
Сполучені Штати стурбовані у зв’язку з посиленням взаємодії між Москвою і Пекіном та виступають проти будь-яких кроків з боку КНР, які могли б підтримати агресію РФ в Україні.
Джерело: речник Державного департаменту США Метью Міллер, "Укрінформ"
Деталі: У відповідь на запитання щодо запланованого саміту лідерів РФ і Китаю він сказав, що США дуже чітко дали зрозуміти, що проти того, аби Китай робив будь-які кроки, що допомагали б підтримувати агресію РФ в Україні.
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Передісторія:
- З початку великої війни Китай здійснив тисячі поставок для російських компаній, серед яких підсанкційні, які виробляють ракетні установки, бронетехніку та стратегічні бомбардувальники.
- У листопаді минулого року Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що американський уряд має докази того, що китайські фірми, ймовірно, допомагають у постачанні обладнання для армії РФ в обхід західних санкцій.