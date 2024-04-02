Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Держдеп: США проти того, щоб Китай підтримував агресію РФ в Україні

Олена ІвашківВівторок, 2 квітня 2024, 00:11
Держдеп: США проти того, щоб Китай підтримував агресію РФ в Україні
Метью Міллер, фото: Getty Images

Сполучені Штати стурбовані у зв’язку з посиленням взаємодії між Москвою і Пекіном та виступають проти будь-яких кроків з боку КНР, які могли б підтримати агресію РФ в Україні.

Джерело: речник Державного департаменту США Метью Міллер, "Укрінформ"

Деталі: У відповідь на запитання щодо запланованого саміту лідерів РФ і Китаю він сказав, що США дуже чітко дали зрозуміти, що проти того, аби Китай робив будь-які кроки, що допомагали б підтримувати агресію РФ в Україні.

Реклама:

Передісторія:

  • З початку великої війни Китай здійснив тисячі поставок для російських компаній, серед яких підсанкційні, які виробляють ракетні установки, бронетехніку та стратегічні бомбардувальники.
  • У листопаді минулого року Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що американський уряд має докази того, що китайські фірми, ймовірно, допомагають у постачанні обладнання для армії РФ в обхід західних санкцій.

Теми: СШАКитайРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

WP описує "мирний план" Трампа: Змусити Україну віддати території

В Орську прорвало другу дамбу: зупинено роботу місцевого НПЗ, введено режим НС

Вночі ППО знищила всі 17 ворожих "Шахедів", якими росіяни атакували Україну – Генштаб

Вибори в Словаччині виграв проросійський кандидат

Президент закликав Раду ухвалити закон про мобілізацію найближчими днями

оновленоПовістка як помста: в СБУ та Міноборони відреагували на нову інформацію від "Слідство.Інфо"

Усі новини...
США
Партія влади в Тбілісі вимагає від США зняти санкції з грузинських суддів
Інвестиції в оборонні технології в Україні є привабливими, але чекають на страхування ризиків
Білий дім прокоментував плани спікера Джонсона ввести нововведення у проєкті щодо України
Останні новини
17:35
WP описує "мирний план" Трампа: Змусити Україну віддати території
17:13
Російська компанія попри заперечення постачає військовим мікрочипи – "Голос Америки"
16:55
фотоНаслідки ударів по Харкову: 5 постраждалих, пошкоджено 13 будинків і навчальні заклади
16:48
Учені розповіли про рекордний стрибок температури в Антарктиді: його зафіксували в 2022-му році
16:42
Глава МЗС Британії попередив Ізраїль, що його підтримка не є безумовною
16:36
Буданов підтримує ідею Папи про обмін "всіх на всіх": Лишилося переконати Росію
16:16
Міжнародні партнери виділили понад $700 млн на гуманітарне розмінування України
16:08
фотоСирський і Умєров подивилися нові розробки: Вороги відчують
15:57
В Єйську дрони ГУР уразили чотири Су-30 та літак-амфібію – джерело
15:49
Польська інспекція забракувала 10 тонн морозива з України
Усі новини...
Реклама: