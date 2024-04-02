Держдеп: США проти того, щоб Китай підтримував агресію РФ в Україні

Сполучені Штати стурбовані у зв’язку з посиленням взаємодії між Москвою і Пекіном та виступають проти будь-яких кроків з боку КНР, які могли б підтримати агресію РФ в Україні.

Джерело: речник Державного департаменту США Метью Міллер, "Укрінформ"

Деталі: У відповідь на запитання щодо запланованого саміту лідерів РФ і Китаю він сказав, що США дуже чітко дали зрозуміти, що проти того, аби Китай робив будь-які кроки, що допомагали б підтримувати агресію РФ в Україні.

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