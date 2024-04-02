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В Австрії скликають Раду нацбезпеки через шпигунів з Росії

Олена ІвашківВівторок, 2 квітня 2024, 00:48
В Австрії скликають Раду нацбезпеки через шпигунів з Росії
Фото: Tobias Steinmaurer, Picturedesk

Канцлер Австрії Карл Негаммер скликав засідання Ради національної безпеки 9 квітня через затримання ексспівробітника Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом Егісто Отта за підозрою в шпигунстві на користь РФ.

Джерело: Der Standart

Деталі: Канцлер заявив, що звинувачення у бік Отта серйозні.

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Пряма мова: "Ці звинувачення є серйозними. З одного боку, ці звинувачення тепер повинні бути розглянуті судовою владою. З іншого боку, необхідно оцінити і прояснити ситуацію з безпекою в республіці. Ми повинні запобігти тому, щоб російські шпигунські мережі загрожували нашій країні через проникнення, політичні партії або мережі".

Передісторія: 

  • В Австрії у п'ятницю затримали колишнього співробітника вже розформованого Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT) за підозрою у шпигунстві.

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Теми: Австріяшпигунство
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