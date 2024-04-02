В Австрії скликають Раду нацбезпеки через шпигунів з Росії
Вівторок, 2 квітня 2024, 00:48
Канцлер Австрії Карл Негаммер скликав засідання Ради національної безпеки 9 квітня через затримання ексспівробітника Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом Егісто Отта за підозрою в шпигунстві на користь РФ.
Джерело: Der Standart
Деталі: Канцлер заявив, що звинувачення у бік Отта серйозні.
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Пряма мова: "Ці звинувачення є серйозними. З одного боку, ці звинувачення тепер повинні бути розглянуті судовою владою. З іншого боку, необхідно оцінити і прояснити ситуацію з безпекою в республіці. Ми повинні запобігти тому, щоб російські шпигунські мережі загрожували нашій країні через проникнення, політичні партії або мережі".
Передісторія:
- В Австрії у п'ятницю затримали колишнього співробітника вже розформованого Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT) за підозрою у шпигунстві.
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