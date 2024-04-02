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Трамп вніс $175 млн застави у справі про шахрайство

Олена ІвашківВівторок, 2 квітня 2024, 06:53
Трамп вніс $175 млн застави у справі про шахрайство
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Колишній президент США Дональд Трамп заплатив заставу у розмірі $175 млн у справі про шахрайство у Нью-Йорку.

Джерело: CNN

Деталі:  Колишній президент США вважає, що таким чином він уникнув конфіскації своїх активів, що могло б статися у разі, якби він не вніс необхідної суми.

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Трамп забезпечив сплату рахунку через Knight Speciality Insurance Company, яка належить приватній Hankey Group, голова правління якої сказав ABC News, що вважає себе прихильником Дональда Трампа.

Передісторія:

  • Минулого місяця державний апеляційний суд зменшив суму застави на кілька сотень мільйонів доларів після того, як адвокати Трампа стверджували, що сплатити повну заставу за вироком проти нього в розмірі 464 мільйонів доларів неможливо. (Самого Трампа було зобов’язано заплатити 454 мільйони доларів; 464 мільйони доларів включають виписку для його дорослих синів Дона-молодшого та Еріка.)

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Теми: ТрампСША
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