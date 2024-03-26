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Трампові вдалося уникнути конфіскації активів у справі про шахрайство

Олена ІвашківВівторок, 26 березня 2024, 01:55
Трампові вдалося уникнути конфіскації активів у справі про шахрайство
Дональд Трамп, фото Getty Images

У понеділок експрезидент США Дональд Трамп виграв клопотання про призупинення судового рішення у справі про цивільне шахрайство, відповідно до якого він мав виплатити 454 мільйони доларів, якщо протягом 10 днів він заплатить 175 мільйонів доларів. 

Джерело: Reuters

Деталі: Це стало перемогою для Трампа і не дозволить владі штату Нью-Йорк арештувати його активи.

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Постанова відкладає виконання рішення у справі, в якій було встановлено, що він завищив свої статки, щоб обдурити інвесторів і кредиторів, хоча вона не вказує, як апеляційний суд може в кінцевому підсумку ухвалити рішення або розглянути справу по суті. Суддям може знадобитися до року або більше, щоб прийняти рішення по суті справи.

Пряма мова Трампа: "Я з великою повагою ставлюся до рішення апеляційного суду і дуже швидко внесу 175 мільйонів доларів готівкою або облігаціями чи цінними паперами, або чимось іншим".

Ще деталі: Офіс генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс, який займається цивільною справою, заявив, що Трамп "все ще має відповісти за своє приголомшливе шахрайство".

ВІДЕО ДНЯ

Колишній президент-республіканець бореться з кримінальними звинуваченнями і багатомільйонними цивільними позовами.

Водночас він прагне змістити президента-демократа Джо Байдена на виборах в США 5 листопада.

Юридичні маневри Трампа відклали три з цих кримінальних процесів, хоча в понеділок нью-йоркський суддя постановив, що четверта справа, пов'язана з виплатою грошей за мовчання порнозірці, розпочнеться 15 квітня.

Суддя Артур Енґорон встановив, що Трамп займався шахрайством, завищуючи вартість нерухомості, зокрема свого маєтку Мар-а-Лаґо у Флориді, пентхаусу в манхеттенському хмарочосі "Трамп-тауер", а також різних офісних будівель і полів для гольфу. Судовий процес зосередився насамперед на тому, скільки Трамп має сплатити штрафних санкцій.

В окремій цивільній справі Трамп вніс заставу в розмірі 91,6 мільйона доларів, щоб покрити вирок за наклеп письменниці Е. Джин Керролл, яка заявила, що він обмовив її, назвавши брехухою після того, як вона звинуватила його в зґвалтуванні кілька десятиліть тому. Трамп оскаржує і це рішення.

Кримінальні справи, в яких фігурує Трамп, пов'язані з його спробами скасувати свій програш на виборах 2020 року Байдену, поводженням з секретними документами після відходу з посади в 2021 році, а також виплатою грошей за мовчання перед виборами 2016 року порнозірці, яка заявила, що мала з ним сексуальний контакт роками раніше.

Теми: Трамп
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