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Росіяни вночі поцілили "Шахедом" по енергооб’єкту на Кіровоградщині: спалахнула пожежа

Станіслав ПогоріловВівторок, 2 квітня 2024, 08:16
Росіяни вночі поцілили Шахедом по енергооб’єкту на Кіровоградщині: спалахнула пожежа
Фото: getty Images

У ніч на 2 квітня російські загарбники атакували дронами-камікадзе Дніпропетровську та Кіровоградську області – один "Шахед" поцілив енергетичний об’єкт на Кіровоградщині.

Джерело: Сили оборони півдня у Telegram

Дослівно: "Вночі ворог вчергове скерував  дрони-камікадзе типу "Shahed-131/136" з півдня. Цього разу під прицілом ворога була енергетична інфраструктура Дніпропетровщини та Кіровоградщини".

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Деталі: Повідомляється, що підрозділи протиповітряної оборони влучно знищили 3 дрони над півдні Дніпропетровщини, решту дронів перехопили їхні колеги.

Однак на Кіровоградщині під час атаки було ушкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

Люди не постраждали. Наслідки пошкодження уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Уночі 2 квітня російські війська запустили по Україні 10 дронів-камікадзе "Шахед", 9 з них вдалося збити; у результаті падіння уламків у Дніпропетровській області виникло дві пожежі.

Теми: ШахедКіровоградська областьДніпропетровська областьенергетика
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