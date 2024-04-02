ЗМІ дізналися, хто знявся в антиукраїнському відео для підриву мобілізації

В антиукраїнському відеоролику, спрямованому на підрив мобілізації, знялися російські професійні актори, 26-річний Максим Громов та 31-річний Олександр Панов з Тюмені та Ярославля, дізналося "Агентство".

Джерело: ІА "Агентство"

Деталі: Відео українською мовою, лейтмотивом якого є фраза "Його синок - еліта, а ти - м'ясо" почали поширювати проросійські Telegram-канали 1 квітня.

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Ролик побудований на протиставленні двох вигаданих молодих людей. У відео показано, що начебто перший персонаж веде розкішне життя - літає на бізнес-джеті, відвідує швейцарські Альпи, проводить час із вродливими дівчатами, зловживаючи алкоголем і вживаючи наркотики. Інший знаходиться на фронті, де під час бою отримує поранення.

Ролик закінчується фразою: "Ти знаєш, чиїх синів мобілізація не стосується" і, очевидно, спрямований на те, щоб розпалити незадоволення у громадян України.

За даними "Агентства", роль елітного молодика зіграв випускник Ярославського театрального інституту, 26-річний Максим Громов. Актор живе в Москві, брав участь у виставах столичного театру "Антреприза".

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Напередодні так званих виборів у РФ Громов знімався в пропагандистському ролику, що закликав людей голосувати. Тоді актор зізнався "Агентству", що потрапив на зйомки через чат із підбору акторів.

31-річний актор з Тюмені Олександр Панов "зіграв" роль псевдо українського військового. Він закінчив Тюменський держінститут культури і театральний факультет Єкатеринбурзького театрального інституту. Із 2009-го до щонайменше 2022 року Панов працював у Тюменському театрі ляльок і масок, зараз його немає у списку трупи.

Сам Панов у своїй відеовізитці 2022 року розповідав, що знімався у російських фільмах "Тобол" (поручик Назімов), "Братик", "Не поспішай", "Любовна Магія" і "Ворожка". Живе актор у Тюмені.

Обидва актори відмовилися відповісти на питання "Агентства" щодо участі в антиукраїнському відео.

"Агентство" додає, що "головну ідею" ролика можна цілком застосувати до російської еліти, де діти високопосадовців і бізнесменів уникли мобілізації.

Що було раніше: Перед цим в Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що Кремль і раніше використовував високовартісні пропагандистські відео як частину централізовано керованих інформаційних операцій, і характеристики цього останнього відео свідчать про те, що воно підтримує ширші зусилля Кремля, спрямовані на підрив довіри українців до уряду, підрив українських мобілізаційних зусиль і підбурювання до внутрішнього невдоволення.