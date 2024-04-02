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Сили оборони півдня пояснили, чому РФ збільшила удари балістикою з окупованого Криму

Валентина РоманенкоВівторок, 2 квітня 2024, 12:59
Сили оборони півдня пояснили, чому РФ збільшила удари балістикою з окупованого Криму
Наталія Гуменюк. скриншот

Російські окупаційні війська все частіше застосовують для ударів по Україні балістичні ракети, розміщені на території тимчасово окупованого Криму.

Джерело: керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України полковник Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, цитує "Армія Inform"

Пряма мова: "Ворог переключає тактику і на застосування балістики також, розуміючи, що це складна ціль для реагування наших сил ППО. Саме тому вони намагаються тиснути на більш глибокі регіони України, а не тільки на прифронтові райони".

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Деталі: За словами Гуменюк, в Силах оборони мають інформацію про кількість наземних систем ворога і відстежують їхні маневри.

Щодо ситуації в Чорному морі речниця зазначила, що ворожі ракетоносії споряджені та заведені в пункти базування.

Водночас їхня готовність дуже висока: 2-3 години достатньо, щоб кораблі опинилися на бойовому чергуванні.

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Офіцер також додала, що росіяни могли накопичити досить потужний потенціал ракет "Калібр" і цілком ймовірно після зміни керівництва Чорноморського флоту РФ будуть вишукувати способи повернути собі позиції на морі.

Що передувало: Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов зазначив, що українська розвідка відстежує темпи виробництва і накопичення Росією ракет. Буданов сказав, що прогнозує відновлення застосування росіянами ракет "Калібр" найближчим часом через скорочення запасів ракет Х-101.

Теми: Кримвійна
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