Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Буданов: Найближчим часом Росія почне знову бити "Калібрами"

Катерина ТищенкоНеділя, 31 березня 2024, 17:58
Буданов: Найближчим часом Росія почне знову бити Калібрами
Кирило Буданов, фото Getty Images

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прогнозує відновлення застосування росіянами ракет "Калібр" найближчим часом через скорочення запасів ракет Х-101.

Джерело: Буданов в ефірі телемарафону

Деталі: Керівник ГУР запевнив, що українська розвідка відстежує темпи виробництва і накопичення Росією ракет.

Реклама:

Пряма мова: "Скільки в них ракет, нам достовірно відомо. Те, що вони не завдавали більше року ударів по енергетиці, дозволило їм накопичити певну кількість озброєння. На жаль, у ворога є зараз сили для того, щоб продовжувати свою роботу".  

"Калібри" накопичувалися весь цей період, вони абсолютно готові до застосування... Було прийняте рішення (росіянами – ред.), через те, що "Калібр" є менш ефективним, ніж ракета Х-101, поки використовувати Х-101. Найближчим часом, думаю, ми побачимо знову "Калібри", тому що кількість Х-101 значно скоротилася".

Більше деталей: Буданов зазначив, що в росіян стояло завдання відновити запаси ракет, і вони це завдання виконали.

ВІДЕО ДНЯ

"Зараз вони технічно готові до їх застосування. Поки флот накопичував свої ракети, повітряно-космічні сили РФ використовували ракети Х-101", - сказав він.

Коментуючи кількість ракет, яку виробляє РФ щомісяця, керівник ГУР зазначив: "Ми говоримо про ракети оперативно-тактичного рівня, це не 100 ракет, можу вас заспокоїти. Але цифра значна".

Говорячи про застосування протикорабельних ракет "Циркон", Буданов зазначив, що в окупованому Криму розташовано щонайменше кілька пускових установок, які можуть запускати цей тип ракет.

"Це берегові ракетні комплекси протикорабельних ракет, які здатні використовувати ракети "Циркон". З південного напряму станом на зараз це не є для них проблемою. Проблема може бути, якщо вони за якийсь час перемістять берегові ракетні комплекси на інший напрямок. Технічно така спроможність у них є. Але сподіваюсь, що цього не станеться", - сказав керівник ГУР.

Водночас він відмовився говорити про кількість ракет "Циркон", яка є в окупантів.

Теми: Будановракетний ударвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кулеба: Німеччина негайно шукатиме системи Patriot для України

Довічний термін отримав коригувальник, який навів "Іскандер" на піцерію в Краматорську

інфографікаОпитування: у лютому різко зменшилася кількість тих, хто схвалює діяльність Зеленського

інфографікаБільшість українців не підтримують вибори під час війни – опитування

Розвідка Британії: Збільшення атак не допомагає РФ просунутись на Новопавлівському напрямку

На межі блекауту: через обстріли ЗАЕС залишилася на одній лінії живлення

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Кличко допускає новий наступ росіян на Київ
Буданов: Нова залізниця РФ на окупованих територіях може становити серйозну проблему
Зеленський у Бучі: Щоб починати такі агресії, Росія зробила ненависть своєю ідеологією
Через ракетний удар по Харківщині постраждало 5 людей
Останні новини
16:25
Уже понад 50%: в Україні все більше людей святкують Різдво 25 грудня
16:25
Пасивний захист врятував половину підстанцій "Укренерго" під час останніх атак РФ
16:12
На Ставці Сирський доповів Зеленському, як вдалося зупинити просування окупантів
16:02
За 2023 рік "Укрнафта" отримала понад 23 мільярда чистим прибутком
16:01
"Назвали речі своїми іменами". Голова Інституту нацпам'яті розказав, що буде з київським музеєм Булгакова
15:58
Кулеба: Німеччина негайно шукатиме системи Patriot для України
15:53
Які роботи вже імітують поведінку людей
15:37
Президент Польщі ініціює збільшення внесків у НАТО, щоб були як у холодну війну
15:34
КолонкаЦентр стратегічних комунікацій назвав чотири небезпеки месенджера Telegram
15:31
ВІДЕОРятувальник плаче на місці удару РФ: під час повторного обстрілу загинув його батько-вогнеборець
Усі новини...
Реклама: