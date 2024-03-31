Буданов: Найближчим часом Росія почне знову бити "Калібрами"

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прогнозує відновлення застосування росіянами ракет "Калібр" найближчим часом через скорочення запасів ракет Х-101.

Джерело: Буданов в ефірі телемарафону

Деталі: Керівник ГУР запевнив, що українська розвідка відстежує темпи виробництва і накопичення Росією ракет.

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Пряма мова: "Скільки в них ракет, нам достовірно відомо. Те, що вони не завдавали більше року ударів по енергетиці, дозволило їм накопичити певну кількість озброєння. На жаль, у ворога є зараз сили для того, щоб продовжувати свою роботу".

"Калібри" накопичувалися весь цей період, вони абсолютно готові до застосування... Було прийняте рішення (росіянами – ред.), через те, що "Калібр" є менш ефективним, ніж ракета Х-101, поки використовувати Х-101. Найближчим часом, думаю, ми побачимо знову "Калібри", тому що кількість Х-101 значно скоротилася".

Більше деталей: Буданов зазначив, що в росіян стояло завдання відновити запаси ракет, і вони це завдання виконали.

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"Зараз вони технічно готові до їх застосування. Поки флот накопичував свої ракети, повітряно-космічні сили РФ використовували ракети Х-101", - сказав він.

Коментуючи кількість ракет, яку виробляє РФ щомісяця, керівник ГУР зазначив: "Ми говоримо про ракети оперативно-тактичного рівня, це не 100 ракет, можу вас заспокоїти. Але цифра значна".

Говорячи про застосування протикорабельних ракет "Циркон", Буданов зазначив, що в окупованому Криму розташовано щонайменше кілька пускових установок, які можуть запускати цей тип ракет.

"Це берегові ракетні комплекси протикорабельних ракет, які здатні використовувати ракети "Циркон". З південного напряму станом на зараз це не є для них проблемою. Проблема може бути, якщо вони за якийсь час перемістять берегові ракетні комплекси на інший напрямок. Технічно така спроможність у них є. Але сподіваюсь, що цього не станеться", - сказав керівник ГУР.

Водночас він відмовився говорити про кількість ракет "Циркон", яка є в окупантів.