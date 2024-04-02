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Квітень у Києві почався з трьох температурних рекордів

Валентина РоманенкоВівторок, 2 квітня 2024, 13:21
Квітень у Києві почався з трьох температурних рекордів
фото Ольги Вишні

В понеділок 1 квітня у Києві зафіксували три температурних рекорди.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: Мінімальна температура повітря у столиці виявилась найтеплішою для цього дня, адже температура не опустилася нижче 10,4°С.

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Попереднє рекордне значення 2017 року перевищено на 0,4°С.

Максимальна температура повітря досягла 24,6°С, що на 4,3°С вище попереднього рекордного показника 2016 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 17,3°С, що перевищило попередній рекордний показник 2021 року на 3,2°С, а кліматичну норму – на 10,4°С.

ВІДЕО ДНЯ

Метеорологи нагадують, що за багаторічними показниками така температура повітря відповідає кінцю травня.

Що передувало: В неділю 31 березня 2024 року метеорологи зафіксували два температурні рекорди в Києві.

Теми: погодаКиїв
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