У Газі загинули сім співробітників благодійної організації: ЦАХАЛ розслідує "трагічний інцидент"

Сім співробітників благодійної організації "Всесвітньої центральної кухні" (World Central Kitchen, WCK) загинули внаслідок авіаудару армії оборони Ізраїлю по сектору Газа, в ЦАХАЛ розслідують "трагічний інцидент".

Джерело: BBC з посиланням на засновника організації, яка оголосила про припинення роботи в анклаві

Деталі: Повідомляється, що співробітники організації, серед яких були громадяни Австралії, Британії та Польщі, а також палестинці та люди з подвійним громадянством США і Канади, переміщалися сектором Гази на двох броньованих автомобілях із логотипом WCK і ще одному транспортному засобі, ідеться в заяві організації.

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В WCK розповіли, що незважаючи на координацію дій з армією оборони Ізраїлю, конвой був обстріляний під час виходу зі складу в місті Дейр-ель-Балах після розвантаження понад 100 тонн гуманітарної продовольчої допомоги, доставленої в Газу морем.

Пряма мова виконавчого директора World Central Kitchen Ерін Гор: "Це не тільки напад на WCK, це напад на гуманітарні організації, які опинилися в найжахливіших ситуаціях, коли їжу використовують як зброю війни".

Більше деталей: Засновник WCK Хосе Андрес заявив, що його колеги загинули "внаслідок авіаудару ЦАХАЛ". Він створив WCK 2010 року, відправивши кухарів і їжу на Гаїті після землетрусу. Андрес написав у соцмережі X, що вбитий горем, і закликав ізраїльський уряд припинити "невибіркові вбивства".

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що почала ретельну перевірку на найвищому рівні, щоб з'ясувати обставини цього "трагічного інциденту".

"ЦАХАЛ докладає значних зусиль для забезпечення безпечного доставлення гуманітарної допомоги і тісно співпрацює з WCK у їхніх життєво важливих зусиллях із забезпечення продовольством і гуманітарною допомогою жителям Гази", - йдеться в заяві армії оборони Ізраїлю.

Контрольована ХАМАС влада Сектора Гази звинуватила в загибелі співробітників гуманітарної місії Ізраїль. Ісламістське угруповання заявило, що атака була спрямована на те, щоб залякати співробітників міжнародних гуманітарних місій.

Довідково: У 2023 році титулований іспано-американський шеф-кухар та засновник благодійної організації "World Central Kitchen" Хосе Андрес став амбасадором ініціативи United24, заснованої президентом Володимиром Зеленським.

World Central Kitchen – це некомерційна неурядова організація, яка забезпечує харчуванням постраждалих після стихійних лих та інших драматичних подій.