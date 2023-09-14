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Засновник World Central Kitchen став амбасадором United24

Олена РощінаЧетвер, 14 вересня 2023, 18:00
Засновник World Central Kitchen став амбасадором United24
José Andrés, World Central Kitchen, Getty Images

Титулований іспано-американський шеф-кухар та засновник благодійної організації "World Central Kitchen" Хосе Андрес став амбасадором ініціативи United24, заснованої президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

Пряма мова Федорова: "Відомий шеф-кухар та засновник World Central Kitchen Хосе Андрес – новий амбасадор United24.

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Хосе від самого початку повномасштабної війни підтримує Україну конкретними діями.

Його благодійна організація World Central Kitchen спочатку працювала на кордоні з Україною, годувавши тисячі українців, які тікали від російських ракет. А потім – відкрила представництва в Києві, Львові та Харкові, щоб продовжити підтримувати українців.

За сім місяців роботи в Україні World Central Kitchen зібрала 300 000 000$ для нашої країни та співпрацює з 450+ закладами харчування".

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Деталі: Віце-прем'єр зазначив, що сам Андрес неодноразово приїжджав до України та допомагав годувати людей в Ірпені, Миколаєві та інших постраждалих від росіян містах.

У листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський нагородив Хосе Андреса орденом "За заслуги" ІІ ступеня, а на київській Алеї сміливості відкрили табличку з його ім’ям.

Пряма мова Федорова: "Завдяки Хосе голос України за кордоном лунатиме гучніше. Дякую та вітаю в команді!"

Довідка: World Central Kitchen – це некомерційна неурядова організація, яка забезпечує харчуванням постраждалих після стихійних лих та інших драматичних подій. 

Теми: United24допомога УкраїніФедоров
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