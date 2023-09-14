Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Засновник World Central Kitchen став амбасадором United24

Олена РощінаЧетвер, 14 вересня 2023, 18:00
Засновник World Central Kitchen став амбасадором United24
José Andrés, World Central Kitchen, Getty Images

Титулований іспано-американський шеф-кухар та засновник благодійної організації "World Central Kitchen" Хосе Андрес став амбасадором ініціативи United24, заснованої президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

Пряма мова Федорова: "Відомий шеф-кухар та засновник World Central Kitchen Хосе Андрес – новий амбасадор United24.

Реклама:

Хосе від самого початку повномасштабної війни підтримує Україну конкретними діями.

Його благодійна організація World Central Kitchen спочатку працювала на кордоні з Україною, годувавши тисячі українців, які тікали від російських ракет. А потім – відкрила представництва в Києві, Львові та Харкові, щоб продовжити підтримувати українців.

За сім місяців роботи в Україні World Central Kitchen зібрала 300 000 000$ для нашої країни та співпрацює з 450+ закладами харчування".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Віце-прем'єр зазначив, що сам Андрес неодноразово приїжджав до України та допомагав годувати людей в Ірпені, Миколаєві та інших постраждалих від росіян містах.

У листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський нагородив Хосе Андреса орденом "За заслуги" ІІ ступеня, а на київській Алеї сміливості відкрили табличку з його ім’ям.

Пряма мова Федорова: "Завдяки Хосе голос України за кордоном лунатиме гучніше. Дякую та вітаю в команді!"

Довідка: World Central Kitchen – це некомерційна неурядова організація, яка забезпечує харчуванням постраждалих після стихійних лих та інших драматичних подій. 

Теми: United24допомога УкраїніФедоров
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
допомога Україні
Українські пілоти пройшли підготовку на Gripen – шведський прем’єр
Джонсон − про повільні поставки зброї Україні: "Якого біса ми чекаємо?"
Україна розраховує на підтримку Словаччини щодо імпорту електроенергії взимку
Останні новини
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних дронів із більшою дальністю – Камишін
12:58
фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:57
У Південній Кореї абітурієнти подали до суду через те, що іспит закінчився на 1,5 хвилини раніше
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
Усі новини...
Реклама: