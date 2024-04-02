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Знищили човен та 6 аерофотостанцій: ЗСУ завдали удару по позиціях  росіян на двох напрямках

"Українська правда"Вівторок, 2 квітня 2024, 14:38
Знищили човен та 6 аерофотостанцій: ЗСУ завдали удару по позиціях  росіян на двох напрямках
ілюстративне фото Сил оборони півдня

Збройні сили України протягом доби 1 квітня на Оріхівському та Херсонському напрямках завдали російським військам суттєвих втрат в особовому складі та техніці, зокрема знищили 6 фотоаеростанцій.

Джерело: Сили оборони півдня України

Дослівно: "Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Протягом доби отримали підтвердження, що у ворога на Оріхівському та Херсонському напрямках стало менше на 126 окупантів, 1 човен та 6 аерофотостанцій".

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Деталі: Також повідомляється, що ЗСУ знищили  57 одиниць озброєння та військової техніки окупантів. З них 2 танки, 22 одиниці авто-бронетехніки, 22 артилерійських системи, 2 БпЛА, 1 радіолокаційну станцію та 1 комплекс дальнього візуального спостереження.

Нагадаємо: ЗСУ знищили над Чорним морем російський дрон "Форпост" за $7 мільйонів.

Теми: війна
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