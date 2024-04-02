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Ідентичний російському: у Киргизстані ухвалили закон про “іноагентів”

Анастасія ПроцВівторок, 2 квітня 2024, 14:35
Ідентичний російському: у Киргизстані ухвалили закон про “іноагентів”
Президент Киргизстану Садір Жапаров, фото: Getty Images

2 квітня 2024 року президент Киргизстану Садир Жапаров підписав закон про "іноземних представників". Він набуде чинності за 10 днів.

Джерело: киргизька служба Радіо Свобода

Деталі: Відповідно до цього закону, усі неурядові організації, які фінансуються з-за кордону та ведуть "політичну діяльність" у Киргизстані, будуть визнані "виконувачами функції іноземного представника" та повинні реєструватися в Міністерстві юстиції. 

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Від визнаних "іноземними представниками" організацій вимагатимуть додаткових звітів щодо використання отриманих ззовні грошей, а також про свою спільну діяльність та керівників кожні шість місяців.

Також влада може здійснювати позапланові перевірки. Організацій, які не зареєструвалися як "іноземні представники", припинять діяльність на шість місяців.

Президент Киргизстану вважає, що закон "представляє інтерес для громадськості, неурядових організацій та їхніх зарубіжних партнерів".

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Водночас він звинуватив неурядові організації в тому, що вони протягом 30 років працювали в Киргизстані й нікому не звітували, а лише "відкривали банківські рахунки, брали гроші в іноземних донорів і використовували їх на власний розсуд, зокрема в особистих цілях".

Як пише киргизька служба Радіо Свобода, цей закон на 98% аналогічний російському закону "про іноземних агентів". У Росії його ухвалили ще у 2012 році. На його підставі мін'юст може визнати "іноземними агентами" некомерційні організації, які фінансуються з-за кордону та ведуть політичну діяльність.

Теми: Киргизстан
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