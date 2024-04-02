Пил із Сахари ще в Україні, але рухається в бік РФ

Пил із пустелі Сахара, який прийшов до нас 1 квітня, ще знаходиться на території України, проте переміщується в бік Росії.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр у Facebook

Деталі: Повідомляється, що наразі над Україною все ще переважають південні повітряні потоки, що й досі переносять пустельний пил (карта №1).

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Однак відповідно до прогнозів синоптиків, очікується атмосферний фронт з короткочасними дощами, а також зміна напрямку вітру із південного на західний (карта №2) – це нова, свіжа повітряна маса.

Український гідрометеорологічний центр

Дослівно: "Із карти №3 видно, що станом на найближчу ніч пил переміщується в бік ворожої держави".

Передісторія:

1 квітня гідрометцентр повідомив, що пил з пустелі Сахара пошириться на більшість регіонів, небо буде тьмяним.

1 квітня гідрометцентр повідомив, що пил з пустелі Сахара пошириться на більшість регіонів, небо буде тьмяним. Перед цим частини Європи була затягнута надзвичайно рідкісною хмарою пилу, який піднявся з пустелі Сахара. Пил з африканської пустелі забарвив небо в помаранчевий відтінок над частинами Франції, Швейцарії та південної Німеччини.