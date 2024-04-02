Путін призначив нового командувача Чорноморським флотом

Російський правитель Володимир Путін своїм указом призначив командувачем Чорноморського флоту віце-адмірала Сергія Пінчука.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на міністра оборони РФ Сергія Шойгу

Деталі: За його словами, іншими двома указами Путін призначив адмірала Олександра Моїсєєва головнокомандувачем Військово-морського флоту та віце-адмірала Костянтина Кабанцова командувачем Північного флоту.

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Раніше обидва були тимчасовими виконувачами обов'язків на цих постах.

Як повідомляє "Коммерсант", Пінчук народився 1971 року в Севастополі. Із грудня 2011 року командував Новоросійською військово-морською базою ЧФ.

Що передувало: У середині лютого проросійські telegram-канали повідомляли, що командувача Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова відправили у відставку після потоплення великого десантного корабля "Цезар Куніков" 14 лютого.