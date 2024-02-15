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РосЗМІ повідомили про відставку голови Чорноморського флоту Росії

Тетяна Лозовенко, Валентина РоманенкоЧетвер, 15 лютого 2024, 14:58
РосЗМІ повідомили про відставку голови Чорноморського флоту Росії
ВІКТОР СОКОЛОВ. ФОТО RG.RU

Проросійські Telegram-канали стверджують, що командувача Чорноморським флотом адмірала Віктора Соколова відправили у відставку після потоплення ВДК "Цезар Куніков" 14 лютого.

Джерело: The Insider та Крим.Реалії із посиланням на анонімні Telegram-канали, УП із посиланням на джерело в ГУР

Деталі: Проросійські Telegram-канали та російські "воєнкори" заявляють про зняття Соколова з посади. Стверджується, що його обов'язки виконуватиме його заступник, начальник штабу ЧФ віце-адмірал Сергій Пінчук.

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У вересні 2023 року Сили спеціальних операцій України повідомляли, що Соколов загинув внаслідок ураження штабу Чорноморського флоту РФ. Водночас, за даними джерела "Української правди" в ГУР МОУ, підтвердженої інформації про загибель Соколова не було.

Довідково: Попередника Соколова Ігоря Осипова, як стверджували ЗМІ, було знято з посади одразу після потоплення крейсера "Москва" у квітні 2022 року. Про те, що його змінить Соколов, офіційно було оголошено лише 10 серпня 2022.

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Теми: Росіяфлот
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