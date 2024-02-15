РосЗМІ повідомили про відставку голови Чорноморського флоту Росії
Проросійські Telegram-канали стверджують, що командувача Чорноморським флотом адмірала Віктора Соколова відправили у відставку після потоплення ВДК "Цезар Куніков" 14 лютого.
Джерело: The Insider та Крим.Реалії із посиланням на анонімні Telegram-канали, УП із посиланням на джерело в ГУР
Деталі: Проросійські Telegram-канали та російські "воєнкори" заявляють про зняття Соколова з посади. Стверджується, що його обов'язки виконуватиме його заступник, начальник штабу ЧФ віце-адмірал Сергій Пінчук.
У вересні 2023 року Сили спеціальних операцій України повідомляли, що Соколов загинув внаслідок ураження штабу Чорноморського флоту РФ. Водночас, за даними джерела "Української правди" в ГУР МОУ, підтвердженої інформації про загибель Соколова не було.
Довідково: Попередника Соколова Ігоря Осипова, як стверджували ЗМІ, було знято з посади одразу після потоплення крейсера "Москва" у квітні 2022 року. Про те, що його змінить Соколов, офіційно було оголошено лише 10 серпня 2022.
Передісторія:
- Під ранок 14 лютого 2024 року в окупованому Росією Криму, зокрема, в Ялті, Місхорі, Алупці й Сімеїзі, лунали вибухи з моря. У пабліках повідомляли, що в районі Місхора був атакований великий десантний корабель, для рятувальних робіт окупанти відправили ще один корабель і вертольоти Мі-8 і Ка-27. Російське Міноборони заявило лише про перехоплення 6 безпілотників над морем.
- Співрозмовники "Української правди" в Головному управлінні розвідки заявили, що дрони ГУР підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" у Чорному морі. Згодом ГУР Міноборони офіційно повідомило, що цей ВДК потопили за допомогою морських дронів "Магура V5", і оприлюднило відео.
- Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив знищення російського великого десантного корабля, який перебував у територіальних водах України поблизу Алупки.
- Речник ВМС ЗСУ заявив, що після знищення ВДК "Цезар Куніков" у Чорному морі з 13 кораблів Чорноморського флоту Росії "у строю" залишається лише 5.