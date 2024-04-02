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Наземний робот Ratel S підірвав міст на Бахмутському напрямку 

Альона Мазуренко Вівторок, 2 квітня 2024, 16:30
Наземний робот Ratel S підірвав міст на Бахмутському напрямку 
скриншот

Захисники підірвали наземним роботом-камікадзе Ratel S міст у селі Іванівське Донецької області, який окупанти використовували для логістики.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram

Дослівно: "Захисники підірвали роботом міст у селі Іванівське Донецької області, чим суттєво ускладнили логістику росіян".

Деталі: Міністр додав, що Ratel S – це наземний робот від розробників Brave1.

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Військові його використовують як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль.

Ratel S працює дистанційно,тому оператор з безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж.

Теми: вибухБахмутвійна
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