Наземний робот Ratel S підірвав міст на Бахмутському напрямку 

Захисники підірвали наземним роботом-камікадзе Ratel S міст у селі Іванівське Донецької області, який окупанти використовували для логістики.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram



Дослівно: "Захисники підірвали роботом міст у селі Іванівське Донецької області, чим суттєво ускладнили логістику росіян".

Деталі: Міністр додав, що Ratel S – це наземний робот від розробників Brave1.

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Військові його використовують як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль.

Ratel S працює дистанційно,тому оператор з безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж.