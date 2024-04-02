Наземний робот Ratel S підірвав міст на Бахмутському напрямку
Вівторок, 2 квітня 2024, 16:30
Захисники підірвали наземним роботом-камікадзе Ratel S міст у селі Іванівське Донецької області, який окупанти використовували для логістики.
Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram
Дослівно: "Захисники підірвали роботом міст у селі Іванівське Донецької області, чим суттєво ускладнили логістику росіян".
Деталі: Міністр додав, що Ratel S – це наземний робот від розробників Brave1.
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Військові його використовують як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль.
Ratel S працює дистанційно,тому оператор з безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж.
Наземний робот Ratel S підірвав міст на Донеччині, яким користувалися окупанти pic.twitter.com/bhQpDTtjFQ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 2, 2024ВІДЕО ДНЯ