Росія вдарила ракетою по Дніпру: постраждали 8 дорослих і 5 дітей

У вівторок вдень російські війська завдали ракетного удару по місту Дніпро, внаслідок чого, за попередньою інформацією, постраждали 13 людей.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Ракетна атака на Дніпро. Є постраждалі. За попередньою інформацією, це п'ятеро людей. Всі деталі уточнюємо".

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Оновлено: Трохи пізніше Лисак повідомив, що через ракетну атаку у Дніпрі пошкоджений один із закладів освіти.

Пряма мова: "На щастя, в момент удару всі діти були в укритті. Це вберегло здоров’я та, можливо, й життя хлопців і дівчат".

Деталі: Очільник області подякував педагогам "за їхні злагоджені дії".

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О 18:30 Лисак повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 13. Серед них 5 – діти. Госпіталізовані восьмеро поранених. Всі у стані середньої тяжкості. Решті надали меддопомогу на місці. Лікуватимуться вдома.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли також, що через ракетну атаку зазнали руйнування дитячий садочок, коледж та підприємство. На території підприємства сталася пожежа на площі 150 кв. м, яку вже загасили рятувальники.

Поранення отримали 5 дітей віком від 14 до 17 років, 4 із яких госпіталізовано.

До ліквідації наслідків залучено 55 рятувальників та 11 одиниць техніки.

Що передувало: У вівторок вночі сили ППО знищили над Дніпропетровщиною 9 "Шахедів". Через падіння уламків у Дніпрі виникли два займання, які оперативно загасили. У результаті російської атаки пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина.