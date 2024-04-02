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ППО збила ворожу ракету на підльоті до Дніпра

Валентина РоманенкоВівторок, 2 квітня 2024, 18:24
ППО збила ворожу ракету на підльоті до Дніпра
ілюстративне фото Повітряних сил

Протиповітряна оборони збила російську керовану авіаційну ракету, яка летіла на Дніпро.

Джерело: ПвК "Схід" у Facebook

Дослівно: "На підльоті до міста Дніпро підрозділом Повітряного командування "Схід" збито керовану авіаційну ракету Х-59".

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Деталі: О 16.38 Повітряні сили в соцмережах попередили про керовану авіаційну ракету в напрямку Дніпра. О 17.16 написали про відбій цієї загрози.

Водночас о 17.03 місцева влада у Telegram озвучила, що Дніпро зазнало ракетної атаки ворога.

Через атаку в Дніпрі постраждав один із закладів освіти. 

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За уточненими даними, поранення отримали четверо дітей – від 14 до 17 років. Серед потерпілих і п’ятеро дорослих. З них двох, чоловіка та жінку ушпиталили. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нагадаємо: В Повітряних силах пояснювали, що навіть підбита протиповітряною обороною ворожа ціль (ракета чи дрон-камікадзе), не завжди розривається в повітрі. Якщо її бойову частину не уражено, ракета чи "Шахед" може пролетіти ще певну відстань і обов'язково падає на землю.

Теми: ДніпроППО
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