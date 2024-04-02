Президент підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного

Президент Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: У картці відповідного законопроєкту №10062 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану" зазначається, що 2 квітня закон повернули до ВР з підписом президента.

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Що передувало: Верховна Рада 16 січня підтримала в цілому проєкт закону про створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних і автоматичне отримання посвідчення учасника бойових дій.

У Міністерстві оборони України заявили, що планують запустити електронний кабінет військовозобов'язаного у другому кварталі 2024 року.

За словами заступниці міністра оборони Катерини Чорногоренко, в кабінеті військовозобов’язаного буде можливість оновити дані без відвідування територіальних центрів комплектації і далі ці дані уже будуть використовувати ТЦК.

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