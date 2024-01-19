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У Міноборони пояснили, коли запустять електронний кабінет військовозобов’язаного

Валентина РоманенкоП'ятниця, 19 січня 2024, 13:58
У Міноборони пояснили, коли запустять електронний кабінет військовозобов’язаного
Катерина Чорногоренко. фото МОУ

Міністерство оборони України планує запустити електронний кабінет військовозобов'язаного у другому кварталі 2024 року.

Джерело: заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко в ефірі національного телемарафону, цитує "АрміяInform"

Пряма мова: "Ми плануємо на початку другого кварталу запустити таку можливість, як тільки закон набуде чинності. Це достатньо короткий термін, для подібних інструментів можна сказати миттєвий".

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Деталі: За словами заступниці міністра, в кабінеті військовозобов’язаного буде можливість оновити дані без відвідування територіальних центрів комплектації і далі ці дані уже будуть використовувати ТЦК.

Чорногоренко також пояснила, що ухвалений Верховною Радою законопроєкт №10062 про цифровізацію армії удосконалив взаємодію між реєстрами, розширив перелік відомостей про військовозобов’язаних, резервістів і призовників в системі "Оберіг".

Вона наголосила, що це дозволить наповнювати "Оберіг" за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії, довідок і ксерокопій. "Не потрібно буде нести купу документів. Ми зможемо отримувати ці дані в режимі реального часу з інших реєстрів", — заявила вона.

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Також заступниця міністра зазначила, що реєстр військовозобов’язаних не буде розміщуватися в хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Пряма мова: "Він розміщений на території України. Це важливо зазначити й сказати, що цей реєстр буде знаходиться на території України. Він вже розгорнутий, вже працює, вже отримав комплексну систему захисту інформації".

Що передувало: Верховна Рада підтримала в цілому проєкт закону про створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних і автоматичне отримання посвідчення учасника бойових дій. 

Теми: МіноборониВоєнний станвійна
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