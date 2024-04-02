Байден попросив Сі вплинути на Росію та Іран

Президент США Джо Байден обговорив із лідером Китаю Сі Цзіньпінем важелі впливу КНР на Росію та Іран в контексті воєн в Україні та на Близькому Сході.

Джерело: американський високопосадовець на брифінгу для журналістів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Про це лідери говорили у телефонній розмові – вперше після їхньої особистої зустрічі в Каліфорнії в листопаді минулого року, зазначив посадовець.

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Також Байден висловив занепокоєння з приводу поведінки Китаю в Південно-Китайському морі. Зокрема, йдеться про нещодавній епізод, коли китайці обстріляли з водометів філіппінський суховантаж.

За його словами, Байден підштовхував Сі до зусиль у боротьбі з наркотиками, одночасно обговорюючи прогрес, досягнутий з листопада щодо заходів з обмеження і перекриття потоку деяких хімічних речовин для виготовлення синтетичних наркотиків.

Нагадаємо: 15 листопада Байден і Сі зустрілися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва – це була їхня перша особиста зустріч за рік і перший візит Сі до Штатів за чотири роки.

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Всього через кілька годин після зустрічі Байден назвав Сі Цзіньпіна "диктатором".