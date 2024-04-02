НАТО пропонує створити фонд на $100 мільярдів для України - ЗМІ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг запропонував створити фонд для України, в який протягом 5 років країни-члени зроблять внески на загальну суму 100 мільярдів доларів.

Джерело: Bloomberg із посиланням на свої джерела, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовника агентства, члени Альянсу все ще обговорюють пропозицію Столтенберга і механізми розподілу внесків, зокрема, чи враховувати двосторонню допомогу Україні в загальній сумі.

Реклама:

Джерела припускають, що пропозиція, швидше за все, зміниться до того, як союзники дійдуть згоди.

Як частина пакета, НАТО також може перебрати на себе оперативні обов'язки очолюваної США контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яка координує постачання Києву зброї, вважають джерела.

З верховним головнокомандувачем НАТО генералом Крісом Каволі на чолі такий крок може захистити цю структуру від будь-яких політичних змін, які можуть відбутися після виборів у США.

ВІДЕО ДНЯ

У НАТО і Білому домі не відповіли на запити щодо коментаря.

Якщо союзники підтримають пропозицію Столтенберга, це означатиме зміну парадигми Альянсу, який раніше дистанціювався від дій, які могли бути сприйняти як втягування в ширшу війну з Росією, на більш активну допомогу Україні.

Напередодні президент України Володимир Зеленський збирав на нараду ключових урядовців, відповідальних за міжнародні відносини й оборону, для обговорення цілей у співпраці з НАТО протягом цього року.