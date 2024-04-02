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Російські терористи отримують щоразу далекобійніші відповіді на їхні удари – Зеленський

Тетяна ОлійникВівторок, 2 квітня 2024, 20:32
Російські терористи отримують щоразу далекобійніші відповіді на їхні удари – Зеленський
Володимир Зеленський. Getty Images

Президент України Володимир Зеленський у зверненні 2 квітня зазначив, що Росія отримує щоразу далекобійніші відповіді на її удари.  

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Дослівно: "Зараз у Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару. Зокрема, пошкоджені будівлі коледжу, дитячого садочка. Всі служби на місці. Я дякую всім, хто реагує, хто виїжджає на місця ударів, щоб якнайшвидше надати людям поміч. Це найважливіше. Не менш важливо й те, що російські терористи отримують відповіді на їхні удари. Щоразу далекобійніші відповіді".

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Деталі: Глава держави зазначив, що кожен, хто залучений до російської агресії повинен відчувати реально, що агресія їм просто так не минеться.

Пряма мова: "Зло повинне втрачати. І втрачатиме. І знову наголошую: ППО для України – це захист життя, це те, що має працювати, системи ППО, які є у світі, не можуть просто припадати пилом десь на базах, коли вони можуть урятувати тисячі життів від російського терору".

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Що передувало: 

Влада республіки Татарстан в РФ вранці 2 квітня заявила про атаку дронів на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, внаслідок чого стався вибух і є постраждалі, раніше повідомляли, що в Єлабузі збирають "Шахеди". Джерела УП у розвідці зазначили, що за атакою стоїть ГУР, яке застовувало великі літакоподібні дрони. 

Теми: ЗеленськийРосіявійна
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