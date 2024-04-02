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Великі українські дрони атакували НПЗ і підприємство в Татарстані: там збирали "Шахеди"

Ірина БалачукВівторок, 2 квітня 2024, 09:05
Великі українські дрони атакували НПЗ і підприємство в Татарстані: там збирали Шахеди
Атака на НПЗ у Нижньокамську, РФ. ФОТО З TELEGRAM THE MOSKOW TIME

Влада суб'єкта РФ республіки Татарстан заявила про атаку дронів на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, внаслідок чого стався вибух і є постраждалі, раніше повідомляли, що в Єлабузі збирають "Шахеди". Джерела УП у розвідці зазначили, що за атакою стоїть ГУР, яке застовувало великі літакоподібні дрони. 

Джерело: влада Татарстану, російські ЗМІ та російські Telegram-канали, джерела "Української правди" у ГУР 

Дослівно влада Татарстану: "Сьогодні вранці на підприємства Татарстану в Єлабузі та Нижньокамську було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів. Серйозних руйнувань немає, технологічний процес підприємств не порушений. У Єлабузі, на жаль, є постраждалі внаслідок руйнування приміщення. Їм надається вся необхідна допомога". 

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Скриншот з google.maps

Деталі: Повідомляється, що всі служби перебувають у підвищеній готовності. 

У російських Telegram-каналах з'явилося відео одного з ударів.

На ролику видно, як дрон врізається в будівлю, внаслідок чого стається великий вибух, люди на передньому плані від переляку падають на землю. 

За даними телеграм-каналу Baza, йдеться про п'ятьох постраждалих. 

 
Фото з Telegram російського видання "Медуза"

Зазначають, що в Єлабузі пошкоджень зазнав комплекс хостелів, який побудували для працівників особливої економічної зони (ОЕЗ) і студентів місцевого коледжу "Алабуга Політех" у 2022 році. 

 
Фото з Telegram The moskow time

Також росЗМІ повідомляють, що безпілотник атакував нафтопереробний комплекс у Нижньокамську в Татарстані.

Атака була по заводу "Танеко", виникла пожежа. Повідомляється, що її нібито швидко ліквідували. Baza пише, що постраждали 3 людини.

За даними джерела УП, за атакою на Єлабугу стоїть Головне управління розвідки Міноборони.

А за атакою на НПЗ, за даними джерела УП в силових структурах, стоять спільно СБУ і ГУР.

Чому це важливо: Влітку 2023 року повідомлялося, що кілька сотень студентів коледжу "Алабуга Політех" (Татарстан) залучили до збирання іранських дронів Shahed.

У червні 2023 року Білий дім опубліковав супутниковий знімок, який є доказом будівництва в російській Республіці Татарстан заводу з виробництва іранських дронів-камікадзе, якими Росія знищує цивільну інфраструктуру в Україні.

За даними американської розвідки, завод із виробництва дронів будували у так званій спеціальній економічній зоні "Алабуга" за сотні кілометрів на схід від Москви. Підготовчі роботи з будівництва потрапили на супутникове фото, зроблене у квітні 2023 року. 

 
ФОТО: MAXAR TECHNOLOGIES

Розташування доріг і будівель на супутниковому знімку дуже схоже на територію "Алабуга Політех", яку атакували дрони 2 квітня. 

 
Скриншот з google.maps

Єлабуга розташована за 1500 км від кордону України. Нещодавно міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в України є дрони, які здатні пролетіти понад тисячу кілометрів.

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У Держдепі США відповіли, як ставляться до ударів України по російських НПЗ

Теми: Росіябезпілотникивибух
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