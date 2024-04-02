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Російська атака на Дніпро: кількість постраждалих сягнула 18-ти

Євген КізіловВівторок, 2 квітня 2024, 20:51
Російська атака на Дніпро: кількість постраждалих сягнула 18-ти
Один з поранених в операційній. Фото: Дніпропетровська ОВА

До 18 людей збільшилася кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян по місту Дніпро 2 квітня.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Деталі: За його словами, 12 осіб було госпіталізовано, серед них п’ятеро дітей.

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Лисак навідав хлопців та дівчат в лікарні та оприлюднив фотографії зі свого візиту.

Пряма мова: "Зараз їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Втім, кажуть, все буде добре".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У вівторок вдень російські війська завдали ракетного удару по місту Дніпро. Окрім постраждалих людей, руйнувань зазнали дитячий садочок, коледж та підприємство.

Теми: Дніпроракетний ударвійна
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