Голова Євроради: Відкриття переговорів про вступ України в ЄС є ключовим пріоритетом

Голова Європейської ради Шарль Мішель серед пріоритетів ЄС згадав підтримку України та відкриття з нею переговорів про вступ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяви Мішеля для ЗМІ у Вільнюсі; LRT

Деталі: Шарль Мішель у вівторок прибув до Литви для другого раунду консультацій щодо стратегічного порядку денного ЄС, у цьому етапі учасниками були лідери Литви, Чехії, Нідерландів, Швеції та Болгарії.

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"Перед нами постають вкрай серйозні виклики, тож я бачу три пріоритети. Передусім, ми маємо побудувати сильний і безпечний ЄС... Ми маємо покращувати обороноздатність країн ЄС. І ми маємо допомагати Україні стільки, скільки буде необхідно. Ми повинні мобілізувати усі можливі ресурси – фінансові, підтримку озброєнням, політичну підтримку (...), і маємо також почати з Україною переговори про вступ", – зазначив президент Євроради.

Президент Литви Гітанас Науседа у своїх коментарях сказав, що найпершим пріоритетом має залишатися підтримка України та притягнення Росії до відповідальності.

"Це можливо, якщо ми будемо сильними і об’єднаними", – зазначив він.

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У рішенні березневого саміту лідери ЄС закликали якнайшвидше схвалити переговорну рамку для України.

Як відомо, і українська сторона, і Брюссель працюють над тим, щоби офіційне відкриття переговорів про вступ України до ЄС відбулося не пізніше кінця червня – коли головування у Раді ЄС завершить Бельгія і почнеться піврічне головування Угорщини.

Детально про це – у статті "Києву готують албанський шлях до ЄС".