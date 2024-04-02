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У Дніпрі оприлюднили відео наслідків російського удару по місту

Євген КізіловВівторок, 2 квітня 2024, 21:53
У Дніпрі оприлюднили відео наслідків російського удару по місту
Будівля спортивного коледжу в Дніпрі, яка постраждала від російської ракети у вівторок. Фото: ДСНС

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак опублікував відео наслідків ракетного удару по Дніпру з боку росіян, внаслідок якого 2 квітня постраждали 18 людей включно з дітьми.

Джерело: Лисак у Telegram

Деталі: За словами очільника ОВА, своєю атакою росіяни потрощили дитячий садочок і коледж, в якому понад 40 років виховували "справжніх зірок спорту".

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Пряма мова: "Звідси вийшли  відомі на світовій арені спортсмени Ярослава Магучіх, Михайло Кохан, Анна Рижикова та Денис Кесіль. Ті, які цього року представлятимуть країну на Олімпійських іграх".

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Деталі: Лисак зауважив, що під час вибуху у коледжі були хлопці та дівчата, і добре, що вони дотрималися правил безпеки та спустилися в укриття.

Що передувало: У вівторок вдень російські війська завдали ракетного удару по місту Дніпро. Постраждали 18 людей. П’ятеро дітей госпіталізовані. Також зазнали руйнувань дитячий садочок, коледж та підприємство.

Теми: Дніпроракетний ударвійна
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