Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Білому домі заявили, що США не причетні до авіаудару по консульству Ірану в Сирії 

Тетяна ОлійникВівторок, 2 квітня 2024, 22:55
У Білому домі заявили, що США не причетні до авіаудару по консульству Ірану в Сирії 
МІСЦЕ УДАРУ В ДАМАСКУ. ФОТО: GETTY IMAGES

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі 2 квітня заявив, що Сполучені Штати Америки не причетні до авіаудару по будівлі консульства Ірану в сирійській столиці Дамаску, в якому Тегеран звинуватив Ізраїль.

Джерело: Кірбі на брифінгу в Білому Домі, "Радіо свобода"

Пряма мова: "Ми не причетні до удару в Дамаску. Ми ніяким чином не були залучені до цього".

Реклама:

Деталі: Кірбі відкинув заяви міністра закордонних справ Ірану, який сказав, що США, головний соратник Ізраїлю, несуть відповідальність за атаку, в результаті якої загинули сім членів іранського Корпусу вартових ісламської революції, зокрема двоє генералів.

Що передувало

Сирійські та іранські медіа 1 квітня повідомили, що ізраїльський авіаудар у понеділок зруйнував консульство Ірану в Дамаску, в результаті чого загинуло кілька людей, в тому числі командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану в Сирії та Лівані.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАІзраїльІранСирія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

WP описує "мирний план" Трампа: Змусити Україну віддати території

В Орську прорвало другу дамбу: зупинено роботу місцевого НПЗ, введено режим НС

Вночі ППО знищила всі 17 ворожих "Шахедів", якими росіяни атакували Україну – Генштаб

Вибори в Словаччині виграв проросійський кандидат

Президент закликав Раду ухвалити закон про мобілізацію найближчими днями

оновленоПовістка як помста: в СБУ та Міноборони відреагували на нову інформацію від "Слідство.Інфо"

Усі новини...
США
Блінкен заявив, що у війні в Україні настав "вкрай важливий момент"
США не пов'язують випадки "гаванського синдрому" з діями спецслужб Росії
Соратниця Трампа закликала спікера Джонсона не надавати Україні пакет фінансової допомоги
Останні новини
17:59
МАГАТЕ заявило про вибух безпілотника на території ЗАЕС
17:35
WP описує "мирний план" Трампа: Змусити Україну віддати території
17:13
Російська компанія попри заперечення постачає військовим мікрочипи – "Голос Америки"
16:55
фотоНаслідки ударів по Харкову: 5 постраждалих, пошкоджено 13 будинків і навчальні заклади
16:48
Учені розповіли про рекордний стрибок температури в Антарктиді: його зафіксували в 2022-му році
16:42
Глава МЗС Британії попередив Ізраїль, що його підтримка не є безумовною
16:36
Буданов підтримує ідею Папи про обмін "всіх на всіх": Лишилося переконати Росію
16:16
Міжнародні партнери виділили понад $700 млн на гуманітарне розмінування України
16:08
фотоСирський і Умєров подивилися нові розробки: Вороги відчують
15:57
В Єйську дрони ГУР уразили чотири Су-30 та літак-амфібію – джерело
Усі новини...
Реклама: