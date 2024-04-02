У Білому домі заявили, що США не причетні до авіаудару по консульству Ірану в Сирії 

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі 2 квітня заявив, що Сполучені Штати Америки не причетні до авіаудару по будівлі консульства Ірану в сирійській столиці Дамаску, в якому Тегеран звинуватив Ізраїль.

Джерело: Кірбі на брифінгу в Білому Домі, "Радіо свобода"

Пряма мова: "Ми не причетні до удару в Дамаску. Ми ніяким чином не були залучені до цього".

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Деталі: Кірбі відкинув заяви міністра закордонних справ Ірану, який сказав, що США, головний соратник Ізраїлю, несуть відповідальність за атаку, в результаті якої загинули сім членів іранського Корпусу вартових ісламської революції, зокрема двоє генералів.

Що передувало:

Сирійські та іранські медіа 1 квітня повідомили, що ізраїльський авіаудар у понеділок зруйнував консульство Ірану в Дамаску, в результаті чого загинуло кілька людей, в тому числі командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану в Сирії та Лівані.