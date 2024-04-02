У кількох областях оголосили повітряну тривогу: є загроза ударних БпЛА
Вівторок, 2 квітня 2024, 23:45
Російські війська увечері 2 квітня запустили ударні БпЛА на територію України.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram
Деталі: О 23:06 повідомили про загрозу ударних БпЛА в Запорізькій та Дніпропетровській областях.
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О 23:34 попередили, що БпЛА рухаються на межі Запорізької та Дніпропетровської областей у західному напрямку та БпЛА з Дніпропетровщини у напрямку Харківської області.
00.12 ворожі БпЛА на Дніпропетровщині рухаються у західному напрямку.
00.24 рух БпЛА типу "Shahed" з Херсонської у напрямку Миколаївської області.
ВІДЕО ДНЯ
00.33 загроза ударних БпЛА виникла у Полтавській та Кіровоградській областях.
00.54 військові оновили рух ударних БпЛА:
- Полтавщина та Кіровоградщина - БпЛА у північно-західному напрямку.
- БпЛА на Миколаївщині у напрямку Кіровоградської області.
1.23 БпЛА з Кіровоградської та Полтавської областей летять у напрямку Черкаської.