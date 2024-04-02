У кількох областях оголосили повітряну тривогу: є загроза ударних БпЛА

Російські війська увечері 2 квітня запустили ударні БпЛА на територію України.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: О 23:06 повідомили про загрозу ударних БпЛА в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

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О 23:34 попередили, що БпЛА рухаються на межі Запорізької та Дніпропетровської областей у західному напрямку та БпЛА з Дніпропетровщини у напрямку Харківської області.

00.12 ворожі БпЛА на Дніпропетровщині рухаються у західному напрямку.

00.24 рух БпЛА типу "Shahed" з Херсонської у напрямку Миколаївської області.

ВІДЕО ДНЯ

00.33 загроза ударних БпЛА виникла у Полтавській та Кіровоградській областях.

00.54 військові оновили рух ударних БпЛА:

Полтавщина та Кіровоградщина - БпЛА у північно-західному напрямку.

БпЛА на Миколаївщині у напрямку Кіровоградської області.

1.23 БпЛА з Кіровоградської та Полтавської областей летять у напрямку Черкаської.