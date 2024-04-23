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The Sun: 46 тисяч британських авіарейсів відчули проблеми з навігацією. Росія глушить GPS

Олег Павлюк, Олена ІвашківВівторок, 23 квітня 2024, 00:47
The Sun: 46 тисяч британських авіарейсів відчули проблеми з навігацією. Росія глушить GPS
фото: Вікіпедія

Рейси до Великої Британії та з неї відчули наслідки глушіння глобальної системи позиціювання (GPS) у регіоні, за чим, імовірно, стоїть Росія.

Джерело: британський таблоїд The Sun з посиланням на джерела в авіаційній галузі, його цитують інші ЗМІ, зокрема The Guardian, "Європейська правда"

Деталі: На основі аналізу бортових журналів профільного сайту GPSJAM.org The Sun пише, що із серпня минулого року проблеми з навігацією виявили на близько 46 тисячах рейсів. Із них 2300 припадають на Ryanair, майже 1400 – у Wizz Air.

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Британські авіалінії British Airways та easyJet також постраждали від глушіння GPS, хоча не в таких суттєвих масштабах (82 і 4 випадки відповідно).

Управління цивільної авіації Великої Британії в коментарі The Sun заявило, що глушіння сигналу часто пов'язане з військовою діяльністю, але не означає, що комерційні літаки є його безпосередньою мішенню.

"Глушіння GPS безпосередньо не впливає на навігацію літака, і хоча це відома проблема, це не означає, що літак був заглушений навмисно", – пояснив керівник відділу льотних операцій управління Гленн Бредлі.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Про проблеми з GPS-навігацією в Європі повідомлялось від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема довкола Калінінградської області – російського анклава, що виходить до Балтійського моря.
  • Європейські держави вважають, що це – цілеспрямовані дії Москви.
  • У березні стало відомо, що Росія могла заглушити сигнал на літаку міністра оборони Британії Гранта Шаппса, коли той пролітав поблизу Калінінграда.

Теми: Велика Британіяавіа
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