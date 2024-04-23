ISW: Кремль посилив удари та інформоперацію проти Харкова, щоб з міста втекли люди
Росія посилила удари та інформаційні операції проти українців у місті Харкові. Кремль знищує Харків, щоб переконати українців тікати з міста та перемістити мільйони людей всередині країни.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Росіяни використовують обмежені можливості української протиповітряної оборони та підвищену напруженість в Україні в очікуванні військової допомоги з США.
Рупори Кремля також використовують занепокоєння щодо майбутньої наступальної операції Росії проти Харкова для проведення скоординованої інформаційної операції, щоб викликати паніку серед українців.
За оцінками ISW, ймовірність успішного наземного наступу Росії на Харків є дуже низькою, якщо Україна швидко отримає поновлену військову допомогу від США.
Українські офіційні особи раніше обговорювали можливість того, що російські війська можуть розпочати наземну операцію проти Харкова пізніше цього літа.
Однак аналітики ISW оцінюють, що росіянам не вистачить сил, необхідних для захоплення міста, допоки українські військові будуть адекватно забезпечені.
Ключові висновки ISW за 22 квітня:
- Кремль проводить скоординовану повітряну та інформаційну операцію з метою знищення Харкова, для того, щоб переконати українців тікати і внутрішньо перемістити мільйони українців напередодні можливої майбутньої наступальної операції Росії проти міста або інших регіонів України.
- Рупори Кремля використовують занепокоєння щодо майбутньої наступальної операції Росії проти Харкова, щоб провести скоординовану інформаційну операцію, яка, ймовірно, має на меті посіяти паніку серед українців. За оцінками ISW, ймовірність успішного наземного наступу Росії на Харків є дуже низькою, якщо Україна швидко отримає поновлену військову допомогу від США.
- Росія посилює ударні та інформаційні операції проти українців у Харкові, щоб скористатися обмеженими можливостями української протиповітряної оборони та посиленням напруженості в Україні у відносно короткий проміжок часу до прибуття військової допомоги від США у прифронтові райони.
- Російські війська, схоже, мають на меті здійснити широке проникнення вглиб українських позицій на північний захід від Авдіївки (Донецька область), але їхня здатність зробити це, швидше за все, буде притуплена прибуттям американської та іншої західної допомоги на лінію фронту.
- 22 квітня The Wall Street Journal (WSJ) повідомила, що Фінляндія вживає конкретних кроків, щоб захистити себе від російських гібридних операцій із використанням зброї створених Росією міграційних криз на російсько-фінському кордоні.
- Кремль, схоже, підкреслює свої відносини з Азербайджаном, применшуючи погіршення російсько-вірменських відносин після того, як Росія не змогла запобігти втраті Вірменією Нагірного Карабаху у вересні 2023 року.
- Російські війська просунулися вперед поблизу Часового Яру, Авдіївки та Донецька, а також у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей.
- Російська державна волонтерська безпілотна ініціатива "Судоплатов" оснащує російських військових, які діють на Бахмутському напрямку, дешевими та бракованими безпілотниками.