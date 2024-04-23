ISW: Кремль посилив удари та інформоперацію проти Харкова, щоб з міста втекли люди

Росія посилила удари та інформаційні операції проти українців у місті Харкові. Кремль знищує Харків, щоб переконати українців тікати з міста та перемістити мільйони людей всередині країни.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Росіяни використовують обмежені можливості української протиповітряної оборони та підвищену напруженість в Україні в очікуванні військової допомоги з США.

Реклама:

Рупори Кремля також використовують занепокоєння щодо майбутньої наступальної операції Росії проти Харкова для проведення скоординованої інформаційної операції, щоб викликати паніку серед українців.

За оцінками ISW, ймовірність успішного наземного наступу Росії на Харків є дуже низькою, якщо Україна швидко отримає поновлену військову допомогу від США.

Українські офіційні особи раніше обговорювали можливість того, що російські війська можуть розпочати наземну операцію проти Харкова пізніше цього літа.

ВІДЕО ДНЯ

Однак аналітики ISW оцінюють, що росіянам не вистачить сил, необхідних для захоплення міста, допоки українські військові будуть адекватно забезпечені.

Ключові висновки ISW за 22 квітня: