Німеччина передала Україні боєприпаси до IRIS-T і 10 БМП Marder

Уряд Німеччини 29 квітня прозвітував про чергову партію військової допомоги Україні, до якої зокрема увійшли додаткові засоби протиповітряної оборони, снаряди й бронетехніка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на перелік на сайті німецького уряду

Деталі: За останній час Німеччина передала Україні 10 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами та запчастинами, боєприпаси для танків Leopard 2 та 7500 боєприпасів калібру 155 мм.

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Також ЗСУ отримали від Німеччини зенітний ракетний комплекс SKYNEX із боєприпасами, майже 30 тисяч боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard, невказану кількість ракет для системи ППО IRIS-T SLM, радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D.

У переліку також повідомляється про передання мостоукладального танка Beaver із запчастинами, броньованої інженерної машини DACHS, 9 мінних плугів, системи самозахисту для гелікоптерів AMPS, 60 підвісних моторів, 600 світлодіодних ламп і 6 тягачів для перевезення танків М1070.

Для забезпечення військових Німеччина також передала Україні 18 тисяч набоїв калібру 40 мм, 3000 переносних протитанкових ручних гранатометів RGW 90, 120-мм мінометні боєприпаси, майже 2000 маскувальних сіток, 2000 дощовиків і 100 тисяч аптечок.

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10 квітня Німеччина повідомила, що передала зокрема одну гусеничну командну машину-всюдихід Warthog і 6 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

Берлін також пообіцяв якнайшвидше передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot.