Росіяни запускали "Шахеди": повітряна тривога тривала до ранку
Російські війська увечері 2 квітня запустили ударні БпЛА на територію України. Повітряна тривога тривала майже цілу ніч - відбій пролунав о 6 ранку.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram
Деталі: О 23:06 повідомили про загрозу ударних БпЛА в Запорізькій та Дніпропетровській областях.
О 23:34 попередили, що БпЛА рухаються на межі Запорізької та Дніпропетровської областей у західному напрямку та БпЛА з Дніпропетровщини у напрямку Харківської області.
00.12 ворожі БпЛА на Дніпропетровщині рухаються у західному напрямку.
00.24 рух БпЛА типу "Shahed" з Херсонської у напрямку Миколаївської області.
00.33 загроза ударних БпЛА виникла у Полтавській та Кіровоградській областях.
00.54 військові оновили рух ударних БпЛА:
- Полтавщина та Кіровоградщина - БпЛА у північно-західному напрямку.
- БпЛА на Миколаївщині у напрямку Кіровоградської області.
1.23 БпЛА з Кіровоградської та Полтавської областей летять у напрямку Черкаської.
2.12 зафіксовано рух БпЛА на Черкащині та Кіровоградщині у західному напрямку.
2.28 відбулися пуски керованих авіаційних бомб на Сумщині.
2.52 загроза ударних БпЛА виникла на Вінниччині.
2.55 повітряна тривога виникла в Харківській області. Вона пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.
3.13 Повітряні сили оновили напрямки руху ударних БпЛА:
- БпЛА на півдні Вінниччини, курс західний.
- БпЛА на півдні Київщини у напрямку Вінниччини.
4.14 загроза ударних БпЛА виникла на Хмельниччині.
4.51 військові зафіксували рух БпЛА у західному напрямку.
О 6.11 пролунав відбій тривоги.