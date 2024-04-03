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Росіяни запускали "Шахеди": повітряна тривога тривала до ранку

Тетяна Олійник, Олена ІвашківСереда, 3 квітня 2024, 01:56
Росіяни запускали Шахеди: повітряна тривога тривала до ранку
Ілюстративне фото іранських дронів - Getty Images

Російські війська увечері 2 квітня запустили ударні БпЛА на територію України. Повітряна тривога тривала майже цілу ніч - відбій пролунав о 6 ранку. 

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: О 23:06 повідомили про загрозу ударних БпЛА в Запорізькій та Дніпропетровській областях. 

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О 23:34 попередили, що БпЛА рухаються на межі Запорізької та Дніпропетровської областей у західному напрямку та БпЛА з Дніпропетровщини у напрямку Харківської області.

00.12 ворожі БпЛА на Дніпропетровщині рухаються у західному напрямку.

00.24 рух БпЛА типу "Shahed" з Херсонської у напрямку Миколаївської області.

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00.33 загроза ударних БпЛА виникла у Полтавській та Кіровоградській областях.

00.54 військові оновили рух ударних БпЛА:

  • Полтавщина та Кіровоградщина - БпЛА у північно-західному напрямку.
  • БпЛА на Миколаївщині у напрямку Кіровоградської області.

1.23 БпЛА з Кіровоградської та Полтавської областей летять у напрямку Черкаської.

2.12 зафіксовано рух БпЛА на Черкащині та Кіровоградщині у західному напрямку.

2.28 відбулися пуски керованих авіаційних бомб на Сумщині.

2.52 загроза ударних БпЛА виникла на Вінниччині.

2.55 повітряна тривога виникла в Харківській області. Вона пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.

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3.13 Повітряні сили оновили напрямки руху ударних БпЛА:

  • БпЛА на півдні Вінниччини, курс західний.
  • БпЛА на півдні Київщини у напрямку Вінниччини.

4.14 загроза ударних БпЛА виникла на Хмельниччині.

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4.51 військові зафіксували рух БпЛА у західному напрямку.

О 6.11 пролунав відбій тривоги.

Теми: безпілотникиповітряна тривога
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