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У США обурені загибеллю гуманітарних працівників в Секторі Гази

Олена ІвашківСереда, 3 квітня 2024, 02:36
У США обурені загибеллю гуманітарних працівників в Секторі Гази
Фото: Getty Images

Білий дім висловив обурення у зв’язку із загибеллю гуманітарних працівників World Сentral Kitchen в Секторі Гази внаслідок удару Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), а також висловив очікування, що причетні будуть притягнуті до відповідальності.

Джерело: заява радника Білого дому Джона Кірбі, "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми були обурені, коли дізналися про удар ЦАХАЛ, який вчора призвів до загибелі кількох цивільних гуманітарних працівників організації World Central Kitchen, яка невпинно працювала, щоби доставити їжу тим, хто голодує в Газі та в усьому світі".

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Деталі: Він зазначив, що в Вашингтоні бачили коментарі прем’єр-міністра Нетаньягу й керівництва ЦАХАЛ, які зобов’язалися провести розслідування. Кірбі додав, що результати попереднього слідства ізраїльська сторона вже представила у вівторок. Однак, за його словами, Сполучені Штати очікують "проведення ширшого розслідування" в короткий термін.

Кірбі зазначив, що США сподіваються, що ці висновки будуть оприлюднені, а також буде забезпечена відповідальність.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У вівторок сім співробітників благодійної організації "Всесвітньої центральної кухні" (World Central Kitchen, WCK) загинули внаслідок авіаудару армії оборони Ізраїлю по Сектору Газа, в ЦАХАЛ розслідують "трагічний інцидент".

Теми: СШАСектор ГазиІзраїль
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