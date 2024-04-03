Пил відступив: повітря в Києві нормалізувалось

Станом на 09:30 3 квітня якість повітря в Києві нормалізувалася, в місті спостерігається низький рівень забрудненості.

Джерело: директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний, якого цитує офіційний портал столичної влади

Пряма мова: "Через майже дві доби забруднення повітря дрібнодисперсним пилом із Сахари можемо констатувати, що ситуація в місті нормалізувалася. Відповідно попередні рекомендації щодо обмеження перебування на вулиці скасовуються. Слідкуйте за станом повітря в додатку "Київ Цифровий" і бережіть себе".

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Деталі: Всі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються.

Станом на 09:30 міська система моніторингу зафіксувала наступні показники.

Правий берег

ВІДЕО ДНЯ

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою: вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 41 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою: вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 33 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою: просп. Правди, 64-Г загальний індекс якості повітря – 39 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою: просп. Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 52 (середній рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою: вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 40 (низький рівень забрудненості).

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою: Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 36 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою: вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 7 (дуже низький рівень забрудненості).

Довідково: Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: PM2.5 і PM10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), ОЗ (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

Що передувало: Разом із хвилею тепла дрібнодисперсний пил фракції PM10 було занесено на територію України із Середземномор’я.