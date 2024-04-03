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Порошенко хоче знову балотуватися в президенти, але спершу Україна має перемогти

Анастасія ПроцСереда, 3 квітня 2024, 11:14
Порошенко хоче знову балотуватися в президенти, але спершу Україна має перемогти
Фото: Getty Images

Петро Порошенко в інтерв'ю каналу Al Jazeera повідомив, що планує знову балотуватися в президенти України. Однак, за його словами, для цього треба спершу завершити бойові дії. 

Джерело: Порошенко в інтерв’ю каналу Al Jazeera English

Пряма мова: "Якщо ви питаєте мене, чи планую я брати участь у наступних виборах, — так".

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Деталі: Водночас Порошенко зазначив, що для проведення виборів Україна має спершу досягти успіху в бойових діях.

Крім того, політик підкреслив, що якщо Україна вступить в Європейський Союз, то він балотуватиметься й до Європарламенту.

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Довідка: Наступні президентські та парламентські вибори мали б відбутися 2024 року, але під час воєнного стану вибори не проводяться.

У вересні-жовтні 2023 року Київський міжнародний інститут соціології провів опитування серед українців щодо проведення виборів. За його результатами, абсолютна більшість вважає, що національні вибори варто проводити після закінчення війни, нині вони не на часі.

В середині листопада 2023 року всі політичні сили, представлені в українському парламенті, підписали меморандум про проведення наступних виборів тільки після завершення воєнного стану. Під документом стоять підписи зокрема Давида Арахамії від фракції "Слуга народу", Юлії Тимошенко від "Батьківщини", Ірини Геращенко як співголови фракції "Євросолідарність", Олександри Устінової від "Голосу" та представників інших депутатських груп.





Теми: Порошенко
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