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Українці переконані, що вибори наразі не на часі − КМІС

Ірина БалачукПонеділок, 30 жовтня 2023, 10:49
Українці переконані, що вибори наразі не на часі − КМІС
Українці беруть участь у голосуванні на виборах 25 жовтня 2020 року. Фото Дмитра Ларіна, УП

Абсолютна більшість українців вважають, що національні вибори варто проводити після закінчення війни, нині вони не на часі.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 30 вересня − 13 жовтня

Дослівно КМІС: "Станом на жовтень 2023 року 81% респондентів вважають, що вибори мають проводитися після війни і зараз вони не на часі. Вважають, що вибори вже мають проводитися попри війну – 16%". 

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Інфографіка КМІС

Деталі: Соціологи відзначили, що у всіх регіонах України більшість населення виступають проти проведення виборів під час війни. 

 
інфографіка КМІС

Для довідки: Цієї осені мали би завершуватись повноваження Верховної Ради, а навесні – повноваження президента.  

Хоча українці вважають доцільним відкласти проведення виборів на період після війни, але при цьому 88% наполягають, що в Україні має будуватися розвинена демократична система відповідно до норм Європейського Союзу. За обмеження прав громадян на період відновлення після війни виступають лише 7% респондентів. 

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інфографіка КМІС

Проти обмежень на період відновлення виступає абсолютна більшість опитаних у всіх регіонах України. 

 
інфографіка КМІС

Дослідження тривало з 30 вересня до 13 жовтня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2 007 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не могли потрапити мешканці тимчасово окупованих територій, а також опитування не проводилося з громадянами закордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% для показників, близьких до 10%, 1,1% для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Але соціологи переконані, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Теми: вибориВерховна Радапрезидентопитування
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