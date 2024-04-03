Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Тепло і вітер: у столиці третій день поспіль фіксували рекорди

Валентина РоманенкоСереда, 3 квітня 2024, 11:57
Тепло і вітер: у столиці третій день поспіль фіксували рекорди
фото обсерваторії Срезневського

2 квітня у Києві метеорологи зафіксували три температурні рекорди і потужний вітер.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: Мінімальна температура повітря у столиці виявилась найтеплішою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 12,1°С. Попереднє рекордне значення 1951 року перевищено на 2,4°С.

Реклама:

Максимальна температура повітря досягла 26,9°С, що на 3,8°С вище попереднього рекордного показника 2017 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 16,4°С, що перевищило попередній рекордний показник 1990 та 2017 років на 2,4°С, а кліматичну норму – на 9,9°С.

Крім цього 2 квітня у Києві максимальна швидкість вітру досягла рекордних 19 м/с  (68 км/год), що перевищило на 1 м/с попереднє максимальне значення для цього дня, зареєстроване у 2018 році.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: В неділю 31 березня 2024 року метеорологи зафіксували два температурні рекорди в Києві. 

Квітень у столиці почався з трьох рекордів. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає кінцю травня.

Теми: погодаКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ООН заговорили про "екзистенційну загрозу для народу України"

ISW: Нестача ППО веде до повільних, але впевнених перемог РФ на фронті

відео"Я що когось збив?": ВРП показала відео з місця смертельного ДТП за участі Тандира

Кулеба: Ми б не втратили Трипільську ТЕС, якби мали достатню кількість Patriot

Покоління чоловіків до 30 років є найменш численним для України, це загрожує мобілізації – NYT

Дуда побажав Зеленському приїхати на наступний саміт Тримор’я в костюмі

Усі новини...
погода
Пил відступив: повітря в Києві нормалізувалось
Україною пройшовся шквальний вітер: без світла 276 населених пунктів
Пил із Сахари ще в Україні, але рухається в бік РФ
Останні новини
07:27
фото На Київщині вилучили бойову частину російської ракети
07:02
Повітряні сили цієї ночі збили 16 з 17 "Шахедів"
06:56
Російський терор "Шахедами": на Дніпропетровщині виникла пожежа на енергооб’єкті
06:37
В ООН заговорили про "екзистенційну загрозу для народу України"
05:38
У США відреагували на масований удар Росії по українській енергетиці 
04:52
ISW: Нестача ППО веде до повільних, але впевнених перемог РФ на фронті
03:38
На Хмельниччині пролунали вибухи
02:36
Прем’єр-міністр Франції: У питаннях безпеки ЄС повинен покладатися на власні сили
01:53
"Центренерго": відновлення Трипільської ТЕС без систем ППО – це "марна справа"
01:34
баскетболРівне перемогло Київ-Баскет та вийшло в фінал Суперліги
Усі новини...
Реклама: