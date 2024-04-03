Тепло і вітер: у столиці третій день поспіль фіксували рекорди

2 квітня у Києві метеорологи зафіксували три температурні рекорди і потужний вітер.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: Мінімальна температура повітря у столиці виявилась найтеплішою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 12,1°С. Попереднє рекордне значення 1951 року перевищено на 2,4°С.

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Максимальна температура повітря досягла 26,9°С, що на 3,8°С вище попереднього рекордного показника 2017 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 16,4°С, що перевищило попередній рекордний показник 1990 та 2017 років на 2,4°С, а кліматичну норму – на 9,9°С.

Крім цього 2 квітня у Києві максимальна швидкість вітру досягла рекордних 19 м/с (68 км/год), що перевищило на 1 м/с попереднє максимальне значення для цього дня, зареєстроване у 2018 році.

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Що передувало: В неділю 31 березня 2024 року метеорологи зафіксували два температурні рекорди в Києві.

Квітень у столиці почався з трьох рекордів. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає кінцю травня.