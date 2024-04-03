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Зеленський: Росія готує на червень мобілізацію 300 тисяч військових

Станіслав ПогоріловСереда, 3 квітня 2024, 14:40
Зеленський: Росія готує на червень мобілізацію 300 тисяч військових
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія на 1 червня готує додатково мобілізувати 300 тисяч військовослужбовців.

Джерело: Зеленський на прес-конференції з президентом Фінляндії в Києві, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Можу сказати, що 1 червня Росія готова мобілізувати 300 тисяч додаткових військових".

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Деталі: Також відповідаючи на запитання журналістів про те, скільки новобранців буде мобілізовано в українську армію цього року, глава держави зазначив, що "півмільйона нам не потрібно".

"Щодо окремої кількості людей, які будуть мобілізовані, не можу сказати... Півмільйона нам не потрібно", - сказав Зеленський.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • 31 березня У Росії опублікували указ лідера держави Володимира Путіна про весняний призов, де очікують побачити ще 150 тисяч росіян.
  • Також російське Міноборони 3 квітня відзвітувало, що з початку поточного року на військову службу за контрактом до армії країни-агресора вступило вже понад 100 тисяч осіб.

Теми: ЗеленськийРосіявійнамобілізація
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