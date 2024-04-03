Міноборони РФ заявило, що теракт у Підмосков′ї заохотив росіян іти воювати в Україну

Російське Міноборони відзвітувало про ріст кількості охочих записатися до армії загарбників на контракт та зазначило, що більшість хоче йти воювати в Україну начебто для того, щоб помститися за теракт в підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Хол".

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Дослівно: "Під час співбесід, проведених за останній тиждень у пунктах відбору в містах Росії, більшість кандидатів як основний мотив укласти контракт вказували бажання помститися за загиблих у трагедії, що сталася 22 березня 2024 року в Підмосков'ї".

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Деталі: За даними російського оборонного відомства, з початку поточного року на військову службу за контрактом до армії країни-агресора вступило вже понад 100 тис. осіб.

Російські військові переконують, що лише за останні 10 днів на війну в Україну записалося 16 тисяч громадян, а щоденно приходять пунктів відбору 1700 людей.

Чому це важливо: Росія наполегливо шукає "український слід" у теракті в Підмосков′ї, незважаючи на те, що відповідальність за теракт взяло на себе угрупування "Ісламська держава".

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За словами президента Володимира Зеленського в інтерв′ю CBS News, лідер Кремля Володимир Путін використає теракт, щоби мобілізувати російське суспільство проти України. "Він розуміє, що в нього мобілізація провалена. Йому потрібні постійні відповідні дії, які могли б мобілізувати його суспільство проти України. Принаймні мобілізувати дух і моральний стан, низький вже в тих солдатів, які перебувають у нас на окупованих територіях", — зазначив президент.

Також аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що після нападу на "Крокус Сіті Холл" російська влада посилить риторику про ймовірні західні та українські загрози, щоб отримати більшу внутрішню підтримку війни в Україні.

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