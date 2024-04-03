В ГУР розповіли, скільки Су-34, Су-35 та А-50У мають росіяни

В своєму авіапарку Росія має приблизно по сотні винищувачів-бомбардувальників Су-34 та багатофункціональних винищувачів Су-35.

Джерело: відповідь Головного управління розвідки Міноборони України на запит "АрміяInform"

Деталі: Зокрема, за наявними даними, станом на березень 2024 року у складі повітряно-космічних сил збройних сил РФ перебуває близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35, понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також сім літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.

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При цьому три А-50У перебувають на ремонті та модернізації.

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