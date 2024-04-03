Бєлгород опинився в п'ятірці найкомфортніших міст Росії

Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства РФ опублікувало рейтинг російських міст за шкалою комфорту: четверту позицію серед міст не-мільйонників несподівано посів Бєлгород, який регулярно обстрілюється.

Джерело: Мінбуд, "Новая газета"

Деталі: На перших трьох позиціях у рейтингу - підмосковні Митищі, міський округ Хімки та Ярославль, Бєлгород - одразу за ними, за Бєлгородом - Тюмень і Грозний.

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У рейтингу комфортних малих міст є також бєлгородські Шебекіно й Грайворон, добре знайомі зі зведень Міноборони про обстріли.

Нагадаємо: Щодня від губернатора В'ячеслава Гладкова надходять повідомлення про обстріли території Бєлгородської області та Бєлгорода. Зокрема, ввечері 1 квітня влада міста повідомила, що в Бєлгороді працювала ППО, унаслідок чого були поранені люди та зазнали пошкоджень будинки.