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В Україні з'явився офіс військового омбудсмена

Євген КізіловСереда, 3 квітня 2024, 20:27
В Україні з'явився офіс військового омбудсмена
Установча нарада із запуску офісу омбудсмена. Фото: Міноборони

Міністерство оборони створило Центральне управління захисту прав військовослужбовців, яке захищатиме права військових.

Джерело: сайт Міноборони

Деталі: У відомстві зазначають, що нова інституція – це фактично військовий омбудсмен.

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Управління безпосередньо підпорядковується міністру оборони та відповідає за розгляд звернень та скарг військовослужбовців, надання первинної правничої допомоги, проведення перевірок та розслідування порушень прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

 
Міністр оборони Рустем Умєров і український омбудсмен Дмитро Лубінець запускають новий офіс. Фото: Міноборони

Пряма мова міністра оборони Рустема Умєрова: "Реалізація цієї ініціативи передбачає комплексний підхід до захисту прав воїнів та членів їхніх сімей, включаючи реагування на конкретні скарги, аналіз конкретних ситуацій, виїзд на місця порушень, проведення перевірок та подальші заходи з відновлення прав…

Якщо проведена за моїм наказом перевірка встановить склад злочину щодо порушення прав військовослужбовців, відповідне звернення буде негайно спрямовуватись до правоохоронців".

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Деталі: У Міноборони перелічили основні порушення, які будуть перевірятися новоствореним управлінням:

  • забезпечення військовослужбовців;
  • право на відпустку;
  • недопущення зловживання правами командирів;
  • ненадання/недостатнє надання медичної допомоги;
  • соціальні гарантії;
  • порушення гендерної рівності.

У відомстві кажуть, що під час створення нової інституції був врахований досвід країн, де військові омбудсмени вже довели свою ефективність: Швеції, Норвегії, Австрії, Німеччини, Канади, Ірландії, Чеської Республіки та Бельгії. У Швеції інститут військового омбудсмена успішно функціонує понад 110 років.

Теми: Міноборониомбудсмен
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