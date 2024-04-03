Суд вперше визнав законним перехід громади з УПЦ МП до ПЦУ

Верховний суд вперше ухвалив рішення, яким визнав законним перехід релігійної громадаи з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.

Джерело: сторінка Верховного суду у Facebook, коментар для "Української правди" від адвокатів, які представляли в суді ПЦУ

Деталі: У суді повідомили, що частина мешканців села Калинівка Житомирського району Житомирської області вирішила добровільно змінити канонічну приналежність, але цей крок було оскаржено до суду.

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Суди першої та апеляційної інстанцій у задоволенні позову відмовили. Справа пішла до Великої палати ВС.

За словами адвокатів, 3 квітня Верховний суд ухвалив остаточне рішення про законність такого переходу.

Пряма мова: "Загалом, важливість цього рішення для триваючого з 2019 року процесу переходу релігійних громад України з УПЦ МП до ПЦУ важко переоцінити, адже воно стане прецедентним для всіх інших подібних спорів та надасть впевненості у законності такого переходу релігійним громадам, які ще вагаються ухвалювати рішення про вихід з УПЦ МП".

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Деталі: Захисники також звертають увагу, що в цьому рішенні надано відповіді на фундаментальні питання у такого роду правовідносинах:

чи порушуються права колишнього настоятеля рішенням про перехід;

яким чином визначається членство в релігійній громаді;

у який спосіб визначається кворум під час загальних зборів членів релігійної громади.

Наразі тексту судового рішення в Єдиному державному реєстрі немає.