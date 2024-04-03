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Зеленський: Чітко розуміємо, до чого готуються в Росії

Тетяна ОлійникСереда, 3 квітня 2024, 22:26
Зеленський: Чітко розуміємо, до чого готуються в Росії
Володимир Зеленський. Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 3 квітня повідомив, що Україна чітко розуміє, навіщо Росія збиратиме солдатів у свою армію.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Поступово плануємо й нашу роботу з партнерами на найближчі місяці – і травень, і червень мають стати часом активності заради України, заради того, щоб досягти наших завдань у цій війні.

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Чітко розуміємо, до чого готуються в Росії, що вони хочуть, під що збиратимуть солдатів у свою армію. І в нас, у нас усіх, у наших партнерів, має бути сильна відповідь на російські операції – будь-які російські операції. Ми маємо перемогти в цій війні. Це історичний шанс України – зламати російський реваншизм, і ми маємо цим шансом скористатися. Заради надійної безпеки для наших дітей".

Деталі: Також глава держави повідомив, що заслухав тривалу й детальну доповідь Головкома Олександра Сирського про дії на ключових напрямках, захист та зміцнення позицій. Також обговорили ключові плани оборонних та активних дій на найближчий час.

Нагадаємо: Зеленський заявив, що Росія на 1 червня готується додатково мобілізувати 300 тисяч військовослужбовців.

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Теми: Зеленськийвійна
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