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Ворожа атака на Харків: під час повторного удару загинули троє рятувальників

Ольга Глущенко Четвер, 4 квітня 2024, 02:02
Ворожа атака на Харків: під час повторного удару загинули троє рятувальників
знищена техніка ДСНС під час удару по Харкову вночі 4 квітня, фото: Олег Синєгубов

Внаслідок повторної ворожої атаки безпілотниками на Харків загинули троє рятувальників.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Маємо попередню інформацію про двох загиблих. Також на місці одного з "прильотів" почалася пожежа".

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Деталі: Крім того, на ще одному місці "прильоту" обвалилися плити житлового будинку.

За словами Терехова, наразі відомо про три "прильоти" по житлових будинках.

Оновлено о 2:04. Пряма мова Терехова: "Вже троє загиблих, попередньо – усі працівники ДСНС, що приїхали ліквідовувати наслідку обстрілу житлових будинків".

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Синєгубова: "Під час повторного удару окупантів по Харкову загинули троє рятувальників!

Ворог завдав ще одного удару під час ліквідації наслідків".

Оновлено о 2:50: Терехов підтвердив інформацію про трьох загиблих рятувальників. Також він повідомив, що ще один рятувальник дістав поранення.

Постраждала техніка ДСНС, – додав мер.

Що передувало: У ніч проти 4 квітня під час оголошеної повітряної тривоги в Харкові пролунали вибухи.

Теми: ХарківДСНСШахед
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